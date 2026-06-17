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El Nino Effect: 2026ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಲ್‌ ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್‌! ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಫಿಕ್ಸ್‌

El Nino Effect: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ 90-92% ಮಾತ್ರ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್‌ ನಿನೋ (El Nino) ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ (Rain) ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 17, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:40 PM IST
El Nino Effect: 2026ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಲ್‌ ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್‌! ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಫಿಕ್ಸ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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2026ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಲ್‌ ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್‌! ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಫಿಕ್ಸ್‌
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