English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ವೃದ್ದರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮತ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ..!

ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚುನಾವಣಾ ಅಂಚೆ ಮತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ವೃದ್ದರು, ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕರಲು ಈ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 23, 2026, 10:19 AM IST
  • ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯೋಗವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆ
  • ಎಲ್ಲಾ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು
  • ಈಗ ವೃದ್ದರು, ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರು ಈ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಈ 5 ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು..! ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
camera icon7
Relationship Tips
ಈ 5 ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು..! ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ!
camera icon6
Shukra Gochar
ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲು ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!
camera icon7
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲು ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೇ ಪುರುಷರು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಕಾರಣ..! ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ
camera icon5
Hair Loss
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೇ ಪುರುಷರು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಕಾರಣ..! ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಅಂಗವಿಕಲರು (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ), ಸೇವಾ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ, ಪುದುಚೇರಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚುನಾವಣಾ ಅಂಚೆ ಮತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ವೃದ್ದರು, ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರು ಈ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಭತ್ಯೆ..!

1951 ರ ಜನತಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 85 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅಂಗವಿಕಲರು ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಐದು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ (BLO) ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 12D ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ಮತದಾನ ತಂಡಗಳು ಪೂರ್ವ ಘೋಷಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮತದಾರರಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳು, ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತು ದೂರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran US War : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ; ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಆದೇಶ

ಚುನಾವಣಾ ದಿನದ ವರದಿಗಾಗಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಮತದಾರರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯೋಗವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇವಾ ಮತದಾರರಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮೇ 4, 2026 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸೂಚಿಸಿದೆ

About the Author
postal ballot votingLatest Newsbreaking newsIndia NewsTop news

Trending News