/SIR in Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 16 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ SIR ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಏನೇನು ದಾಖಲೆ ನೀಡಬೇಕು?

SIR in Karnataka: ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR)ಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
SIR in Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಜುಲೈ29ರವರೆಗೆ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಆ ವೇಳೇ ಅಕ್ರಮವಲಸುಗರಿಗನ್ನ ಮತಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ 96ಸಾವಿರ ಬಿಎಲ್ಒ ಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅದೇ ವೇಳೆ 16ರಾಜ್ಯ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು 36ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯೋಗ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಂಗಾಳ, ಕೇರಳ, ಯುಪಿ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ SIR ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ... ಜನಗಣತಿ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಲಡಾಖ್, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ SIR ಅನ್ನು ನಂತರ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು.
16 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 3 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಗಳಿಗೆ SIR ಅನ್ನು ನಂತರ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು/ಹಿಮಭರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ SIR ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಂತರ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 3.94 ಲಕ್ಷ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 36.73 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 3.42 ಲಕ್ಷ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
SIR ಎಂದರೇನು?
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅಳಿಸುವಿಕೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು SIR ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 2002 ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ SIR ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೃತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಬಹು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು SIR ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2002 ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 2002 ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರುವವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.