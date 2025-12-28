English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರಿಣಿತರು! ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶವಿದು.

English Speaking State in India: ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಭಾಷೆ–ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ದೇಶ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 28, 2025, 02:22 PM IST
  • ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ
  • ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿರುವ ಕಾರಣ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರಿಣಿತರು! ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶವಿದು.

English Speaking State in India: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 8 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿರುವಾಗ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ರಾಜ್ಯವೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ರಾಜ್ಯವೆಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು 1963ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, 1967ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷಾ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯರಾದರೂ ದೇಶದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ..! ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬೇಕು ಅನುಮತಿ

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿರುವ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿಕೆಟ್‌ ಅಲ್ಲ.. ಈ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ! ಪದ್ದತಿಯ ಹಿಂದಿದೆ ನಿಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 43.63 ಶೇಕಡಾ ಜನರು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದರೂ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಪರಂಪರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

