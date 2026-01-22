ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರಿಣಿತರು! ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶವಿದು

english speaking state : ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ನಾಡಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
1967ರಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಆ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತದೊಳಗಿನ ಅಪರೂಪದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉಪಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್.. ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರ ಫೇವರೆಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಜನರು ‘ನಾಗಮೀಸ್’ ಎಂಬ ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 88 ಶೇಕಡಾ ಮಂದಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇಂದಿಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.