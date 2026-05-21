ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಪ್ಯಾಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಳೆಯಿತು.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಹು-ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮೂಹವಾದ 'ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್' (Essel Group) ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂದು ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ದೈತ್ಯನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ:
ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ 1926 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತದನಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಮನರಂಜನೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ 40,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಗಳ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಧನೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು:
1941 - 1951 (ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು): ಜಗನ್ನಾಥ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಗಿರಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
1970 - 1976: ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಕೇವಲ 17 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದರು. ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಅವರು, 1976 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ 'ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು.
1981 (ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕ್ರಾಂತಿ): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಪ್ಯಾಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಳೆಯಿತು.
1990 (ಮನರಂಜನಾ ಪಾರ್ಕ್): ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೋರಂಜನಾ ಉದ್ಯಾನವನವಾದ 'ಎಸ್ಸೆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
1992 - 1995 (ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕ್ರಾಂತಿ): ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಮನರಂಜನಾ ಚಾನೆಲ್ 'ಜೀ ಟಿವಿ' (Zee TV) ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ 'ಜೀ ನ್ಯೂಸ್' (Zee News) ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಉಪಗ್ರಹ ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀ ಯುಕೆ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿತು.
2001 - 2004: ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವಾದ 'ಶಿಪುರ್ ರಿಫೈನರಿ' ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಟರಿ ವೇದಿಕೆ 'ಪ್ಲೇವಿನ್' ಆರಂಭವಾಯಿತು. 2004 ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಟಿಎಚ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆದ ಡಿಶ್ ಟಿವಿ' (Dish TV) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
2005 - 2007: 'ಡಿಎನ್ಎ' ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, 'ಇ-ಸಿಟಿ ಬಯೋಸ್ಕೋಪ್' ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 'ಎಸ್ಸೆಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
2013 - 2016: ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ 'ಎಸ್ಸೆಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್' ಆರಂಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಮನೆ ಒದಗಿಸುವ 'ASHA 2022' ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿಸ್ಕೂಲ್ ಸರಪಳಿಯಾದ ಕಿಡ್ಜೀ' (Kidzee) ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು.
ದೂರದರ್ಶನ ರಂಗದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಎಸ್ಸೆಲ್:
ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನ ರಂಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೀಮಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಜೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಜೀ ಟಿವಿಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಟೈಪ್ರೈಟರ್ಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೆಲಿಪ್ರಾಂಪ್ಟರ್ಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದವರೆಗೆ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಡೆದುಬಂದ ಹಾದಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.