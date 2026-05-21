Esselgroup@100: ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ (Essel Group) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ತನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದುದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಬೇರು ಹರಡಿರುವ ಎಸೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆ.. ಬಹುಷಃ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಬಹುದು.. ಬನ್ನಿ.. ಎಸೆಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಾರಂಭ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ...
100 years of Essel Group: ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ ಹತ್ತಿರ 'ಅಗ್ರೋಹಾ' ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಳೇ ಕಾಲದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಈ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗೋದು. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫತೇಪುರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂತು.. ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದವು, ತಲೆಮಾರುಗಳು ಬದಲಾದವು.. ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇ 1926 ರ ವರ್ಷ.
ಸಹೋದರರ ಬಲವಾದ ಕನಸು : ಆಗ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಗೋಯೆಂಕಾ (ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಅಜ್ಜ) ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು ಸೇರಿಕೊಂಡು, "ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು" ಅಂತ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕನಸು ಕಂಡ್ರು. ಆವತ್ತು ಅವರು ಕಂಡ ಆ ಕನಸು, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲೇ ಇಲ್ಲ!
ಭಾದ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಪುಟ್ಟ ನಗರ : ಫತೇಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಈ ಮೂವರು ಸಹೋದರರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ದುಡಿಯೋದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಈ ಕುಟುಂಬ ಗಂಗಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಭಾದ್ರಾ' ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ ತಲುಪಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಓಕಾರಾ ಅನ್ನೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು (ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು 'ಮಿಂಟ್ ಗುಮ್ರಿ' ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ).
ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ Essel : ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಹೊತ್ತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂರಲು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ 1926 ರಲ್ಲೇ ಹಿಸಾರ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ 'ಸಾದಲ್ಪುರ' ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಂಪುರದ ಧಾನ್ಯದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ (ಅನಾಜ್ ಮಂಡಿ) ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಜಾಗದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಂಪನಿ 'ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್' (Essel Group) ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ.. 'ಆದಂಪುರ'ದ 'A' ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ, 'ZEE' ಟಿವಿಯ 'Z' ವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ (A to Z) ಅಂತ.
ಕಾಲು ಎಳೆದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ : ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ... ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು (ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್) ಎದುರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋಕೆ ನೋಡಿದ್ರೂ, ಈ ಕುಟುಂಬ ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ, ಛಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.. ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನೂ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ರೈಡ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರು. ಇವರಿಗೆ ಸಹೋದರರಾದ ಜವಾಹರ್ ಗೋಯಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಗೋಯಲ್ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು..
190 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶದಲ್ಲಿ Eseel ಬೇರು : ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ.. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆರು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು (6 Generations) ದಾಟಿಕೊಂಡು "ಒಂಟಿ ಸಲಗ ನಡೆದದ್ದೇ ದಾರಿ" ಅಂತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಬರೀ ಟಿವಿ, ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ 190ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ 'ಎಸೆಲ್' ಕೊಡುಗೆ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಶನ್ ಆಗೋಕಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. 'ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಂಚುರಿ' ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ?
ಆದಂಪುರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ.. ಅಂತ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ..
ಯಂಗ್ ಎಟ್ 90 ಮಂತ್ರ : ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೇ ಆರನೇ ತಲೆಮಾರು ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸೆಲ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೇ ಗೋಯೆಂಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 'ಯಂಗ್ ಎಟ್ 90' (90 ರಲ್ಲೂ ಯುವಕರು) ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ...