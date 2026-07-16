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ಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ!.. ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು

Nand kishore goenka Life story and achievement: ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ  ಅಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಕಾಲದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಆದರ್ಶವಾಗಿ  ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 16, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:59 PM IST
ಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ!.. ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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