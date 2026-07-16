/ ಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ!.. ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು

Nand kishore goenka Life story and achievement: ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಕಾಲದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಭೌತಿಕ ದೇಹವು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಜೀವನ ದರ್ಶನ, ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಸೇವಾಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಆದರ್ಶಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸದಾ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅವರು, ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ವಿನಮ್ರತೆಯಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಂಯಮದಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಒಬ್ಬ 'ಕರ್ಮಯೋಗಿ'ಯಾಗಿದ್ದರು
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ಶ್ರೀನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 1930 ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ನ ಪವಿತ್ರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘವು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಸಮರ್ಪಿತ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ದೇಶಸೇವೆಯ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಸೆಲ್ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ
ದೇಶ ಖ್ಯಾತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ, 'ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್'ನ (Essel Group) ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಂದೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಗೋಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದರು, ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಜಾಗರೂಕ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಗೋಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 96ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಅಪ್ರತಿಮ ಗೋಸೇವೆ: ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೋಸೇವೆಗಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗೋಸೇವಕರಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಗೋಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (RSS) ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಮತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸಂಘದ ಸಮರ್ಪಿತ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿದ್ದರು. "ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಮೊದಲು" ಎಂಬ ಸಂಘದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಭಾಷಣದ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯಪಾಲನೆ, ವಿನಯ, ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾ ಮನೋಭಾವಗಳು ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ:
ಅವರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಹರಿಯಾಣ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೋರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಾಗೃತ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಸೇವೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ತು ಕೈಗೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತನು, ಮನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
ಅವರಿಗೆ ಗೋರಕ್ಷಣೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕೃಷಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು 'ಗೋಮಾತೆ'ಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜೀವನದ ಮೂಲಾಧಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅವರ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದು ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಜಿ ಅವರ ಭೌತಿಕ ದೇಹವು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸದ್ಗುಣಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಸಂಘದ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಪಿತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ತಾಣವಾದ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಗಮಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸದಾ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮಾಜ ಸೇವೆ: ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದರು.
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ
ಬಾಹ್ಯ ವೈಭವವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಜೀವನವು ಸರಳತೆಯ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರದ ಲವಲೇಶವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಅವರು ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವರು, ನೇರ ನಡೆನುಡಿಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಯಾರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ತಾವು ಹೊರಗಿನವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಇತರರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು; ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
ಸರಳತೆ: ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಬಾಹ್ಯ ವೈಭವವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಜೀವನವು ಸರಳತೆಯ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರದ ಲವಲೇಶವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಅವರು ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವರು, ನೇರ ನಡೆನುಡಿಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ತಾವು ಹೊರಗಿನವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ, ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಇತರರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು; ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು:
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಮೂಲಭೂತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೋಯೆಂಕಾ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್, ಶ್ರೀ ಜವಾಹರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪರಿಶ್ರಮ, ಧೈರ್ಯ, ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಅವರ ತಂದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಿರಕಾಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಾಚೇತನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ: ಅವರ ಜೀವನಯಾನವು 96ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಹಿಸಾರ್ನ ಪವಿತ್ರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ನೀಡಿದ ವಿದಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಯುಗವೇ ಅವರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದಂತಾಗಿತ್ತು. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಸಂತರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯು ಅವರು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ತಪಸ್ವಿಯಂತಹ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಗೌರವವಾಗಿತ್ತು.
ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹುದ್ದೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು; ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆ. ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕನೊಬ್ಬನ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಬದ್ಧತೆ, ಗೋ-ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ ಕರುಣೆ, ಅಗ್ರವಂಶೀಯನೊಬ್ಬನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗೃಹಸ್ಥನ ಘನತೆ—ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನೆಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವೃಕ್ಷಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಮೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿವೆ.