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ಅಸ್ತಮಿಸಿತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಧ್ರುವತಾರೆ: ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಿಧನ, ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್' ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ, ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿದ್ದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ (96) ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 15ರ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಸಾರ್‌ನ ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಯೆಂಕಾ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. 

Written ByKrishna N K
Published: Jul 13, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:18 PM IST
ಅಸ್ತಮಿಸಿತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಧ್ರುವತಾರೆ: ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಿಧನ, ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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