/ಅಸ್ತಮಿಸಿತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಧ್ರುವತಾರೆ: ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಿಧನ, ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಮುಂಬೈ : ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ, ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿದ್ದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ (96) ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಎಸೆಲ್ ಕುಟುಂಬ, ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಮರೀನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ವಸಂತ್ ಸಾಗರ್' ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ : ಮಂಗಳವಾರ (ಜುಲೈ 14) ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಹಿಸಾರ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಗೋಯೆಂಕಾ ಹೌಸ್'ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಜುಲೈ 15ರ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದ್ದು, ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಯೆಂಕಾ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿ ಜೀವ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 1930 ರಂದು ಹಿಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಳತೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಅವರು ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.
ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು : ಮಹಾರಾಜ ಅಗ್ರಸೇನರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಧಾನಿ 'ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮ'ದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗೋಸೇವೆಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ : ಹಿಸಾರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಭವನ ಮಂದಿರ ಗೌಶಾಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ್ ಅಗ್ರಸೇನ್ ಗೌಶಾಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗೋಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫತೇಚಂದ್ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಿಎನ್ಜಿ ಗೋಯೆಂಕಾ ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕರಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಸರಳತೆ, ವಿನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ನಿಧನವು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.