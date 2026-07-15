/ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಘೋಷಣೆ

Nand Kishore Goenka University: ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 32 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ₹100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 32 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 32 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ₹100 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಅಗ್ರೋಹದಲ್ಲಿ 32 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೃಹತ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾವು ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಯುವಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಅಗ್ರೋಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 32 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಸ್ಥಾಪಕರು ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ (ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು) ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ (DSC) ಶೋ ಮತ್ತು ಸಾರಥಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ಹಿರಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಂದ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಜುಲೈ 13 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ - 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ "ನಂದ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ"ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷಿಸಿದರು. 32 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನ: ಖ್ಯಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗೋಸೇವೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಅವರು ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕನ್ನಡಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತರು. ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಜೀವನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 1930 ರಂದು ಹಿಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಗೆ ಬದ್ಧ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು..
ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಅವರು ಮಹಾರಾಜ ಅಗರಸೇನನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೇ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿತು.
ಗೋಸೇವೆ: ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಭವನ ಮಂದಿರ ಗೋಶಾಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಅಗರ್ಸೇನ್ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ: ಫತೇ ಚಂದ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎನ್.ಜಿ. ಗೋಯೆಂಕಾ ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು.
ವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಏಕತೆ: ವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ನಿಧನವು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅನುಕರಣೀಯ ಜೀವನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ, ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ತಂದೆಗೆ ದೈವಿಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಜೀ ಲರ್ನ್: ಇದು ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಾಲಾ ಸರಪಳಿ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೌಂಟ್ ಲಿಟ್ರಾ ಜೀ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ಜೀ: ಪ್ರಿ-ಸ್ಕೂಲ್ ಸರಪಳಿ 'ಕಿಡ್ಜೀ' ಮತ್ತು ಕೆ-12 ಶಾಲೆಗಳಾದ 'ಮೌಂಟ್ ಲಿಟ್ರಾ ಜೀ ಶಾಲೆ' ಮೂಲಕ, ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.
'ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮ'ದ ಇತಿಹಾಸ
ಮಹಾರಾಜ ಅಗ್ರಸೇನನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಗ್ರೋಹವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1194 ರಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ, 'ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮ' ನಾಶವಾಯಿತು. ನಂತರ 1907 ರಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಸಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ 1907 ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಗ್ರವಾಲ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿ 1908 ರಲ್ಲಿ 'ಅಗ್ರೋಹ ದರ್ಬಾರ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನಂತರ, 1976 ರಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರೋಹದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಗ್ರವಾಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಇನ್ನೂ,ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 32 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗುವ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್