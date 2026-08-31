/ಎವರೆಸ್ಟ್‌ ಮಸಾಲೆ, LG ಇಂಗು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳ ಟೆಸ್ಟ್‌!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI)ವು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗು ಮಾರಾಟವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಡೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಜಿ ಗೋಧು (Laljee Godhoo & Co.) ಇಂಗು ಪುಡಿಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಸೋಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
FSSAI ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್, LG ಫೇಲ್!
FSSAI ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಂಗು ಪುಡಿಯನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್, LG ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ!
The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has taken regulatory enforcement action under the Food Safety and Standards Act, 2006, issuing Prohibition Orders against M/s Everest Food Products Private Limited and M/s Laljee Godhoo and Company #FSSAINotice #FSSAIAction pic.twitter.com/afIwTFCuHb
— FSSAI (@fssaiindia) August 29, 2026
ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ, ಈ ಎರಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. FSSAIನ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಇನ್ನೂ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. FSSAIನಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್, LG ಇಂಗು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರಾಟವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್, ಕೃತಕ ಕಲರ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಕೆಯ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದುದೆಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇಂದ್ರ FSSAIಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಕೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.