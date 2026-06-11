ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಳತೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 22 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಲಾಭವು E-22, E-25, E-27 ಮತ್ತು E-30 ದರ್ಜೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಇಂಧನಗಳು ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇ-20 ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇವಲ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಡಗಿದೆ:
ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ: ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು) ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ, ಎಥೆನಾಲ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ವಾಹನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ E-85 ದರ್ಜೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯು ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ನಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತುಂಬಲಿದೆ.