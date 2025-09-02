English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ..!

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 12,500 ರೂ. (ವಾರ್ಷಿಕ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 22.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿಗೆ 18.18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 40.68 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 2, 2025, 04:08 PM IST
  • ಬಡ್ಡಿದರ: 7.1% ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ.
  • ತೆರಿಗೆ ಲಾಭ: ಹೂಡಿಕೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊತ್ತ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ (EEE).
  • ಹೂಡಿಕೆ: ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ., ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ 2025: ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಇವು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ.

PPF ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಬಡ್ಡಿದರ: ಪ್ರಸ್ತುತ 7.1% ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ.

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ: EEE (ವಿನಾಯಿತಿ-ವಿನಾಯಿತಿ-ವಿನಾಯಿತಿ) ಸೌಲಭ್ಯ – ಹೂಡಿಕೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊತ್ತ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ.

ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ: ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು; ಗರಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ: 15 ವರ್ಷಗಳು, ಆದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಆಯ್ಕೆ.

ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ: ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು; 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ.

ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 12,500 ರೂ. (ವಾರ್ಷಿಕ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 22.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿಯಿಂದ 18.18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 40.68 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಶಿಸ್ತಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

PPF ಯೋಜನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ, ತೆರಿಗೆ-ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದವರಿಗೂ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಶಿಸ್ತಿನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ PPF ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಇಂದೇ ಒಂದು PPF ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ!

