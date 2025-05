Explainer: ಏನಿದು ಆಕಾಶ್ ತೀರ್? ಇದು ಪಾಕ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದದ್ದು ಹೇಗೆ?

ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 'ಅಕಾಶತೀರ್' ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಆಧಾರಿತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ಮೇ 8-9ರ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 26 ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟಿತ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿತು.

ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾಶತೀರ್ ಭಾರತದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಬೆದರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಅಕಾಶತೀರ್ ಎಂದರೇನು? ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ), ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೊ) ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಇಎಲ್) ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅಕಾಶತೀರ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಗೋಚರತೆ, ಪತ್ತೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ವಾಯು ಬೆದರಿಕೆಗಳ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ "ಐರನ್ ಡೋಮ್"ಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಇದು ಭಾರತದ C4ISR (ಕಮಾಂಡ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೀಕಾನೈಸನ್ಸ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

BEL is proud to announce that our in-house designed & manufactured Air Defence System, Akashteer, has proved its mettle in the war-field. Ground-based Defence Systems integrated with Akashteer made it hell for Pakistan's air adventures. @DefenceMinIndia pic.twitter.com/e6eO0bftp4

— Bharat Electronics Limited (BEL) (@BEL_CorpCom) May 14, 2025