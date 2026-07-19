Facebook down: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಗಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸುದ್ದಿ ಫೀಡ್ಗಳು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ತೆರೆಯದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 2-3 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನ್ಯೂಸ್ ಫೀಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ವಿಷಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
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ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 19 ರಿಂದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುವವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸುದ್ದಿ ಫೀಡ್ ನವೀಕರಿಸದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮೆಟಾದ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಸೇವಾ ನಿಲುಗಡೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೌನ್ಡೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಸಮಯ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:34 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೂರುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸೇವಾ ನಿಲುಗಡೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೆಟಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ, ಮೆಟಾದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಲಾಗಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಮೆಟಾ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುವುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.