Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ Facebook ಡೌನ್‌!.. ಮೆಟಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಗೋವಿಂದಾ ಎಂದ ಬಳಕೆದಾರರು

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ Facebook ಡೌನ್‌!.. ಮೆಟಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಗೋವಿಂದಾ ಎಂದ ಬಳಕೆದಾರರು

facebook down: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಗಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸುದ್ದಿ ಫೀಡ್‌ಗಳು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ತೆರೆಯದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸೇವಾ ಅಡಚಣೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 19, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:09 PM IST
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ Facebook ಡೌನ್‌!.. ಮೆಟಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಗೋವಿಂದಾ ಎಂದ ಬಳಕೆದಾರರು
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಆತ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ Propose ಮಾಡಿದ.. ನಾನು OK ಅಂದೆ! ಹಳೆ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಅನುಷ್ಕಾ
Anushka Shetty31 min ago
2
Anekal Hale Chandapura Attack1 hr ago
3
Salman Khan1 hr ago
4
cm Dk shivakumar1 hr ago
5
Melukote Cheluvanarayana Swamy Temple1 hr ago