Fact Check: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಲಹಾ ಪತ್ರ: ಪಿಐಬಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಪತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕಲಿ ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಪಿಐಬಿ) ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಘಟಕವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸುಳ್ಳು ಸಲಹಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪಿಐಬಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.

ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಲಹಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹50,000 ನಗದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವ ಔಷಧಿಗಳು, ಆಹಾರ, ನೀರು, ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

An image of an advisory is being shared online, claiming that the Government has urged individuals to take precautionary measures and keep essential items ready at home.#PIBFactCheck

❌ This claim is #FAKE. The government has not issued any such advisory

✅ Beware! Trust… pic.twitter.com/JtEcr8iRge

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 6, 2025