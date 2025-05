Pakistani actress Hina Khawaja Bayat: ಮೇ 28 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯೌಮ್-ಎ-ತಕ್ಬೀರ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 1998ರ ಮೇ 28 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಹಿನಾ ಖವಾಜಾ ಬಯಾತ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸೇವೆಯ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಹಿನಾ ಬಯಾತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂದು ಯೌಮ್-ಎ-ತಕ್ಬೀರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನದಂದು, ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದಿರುವ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮೇ 28 ಮತ್ತು 30, 1998 ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಯೌಮ್-ಎ-ತಕ್ಬೀರ್ (ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಿನ) ಅನ್ನು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ'ವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೌಮ್-ಎ-ತಕ್ಬೀರ್ ದಿನದಂದು ತನ್ನ ದೇಶವು ತನ್ನ 'ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು' ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಾತ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ 'ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ'ಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

No water in washrooms of Int'l Airport in #Karachi!

A Pakistani Women exposing the failures of system in Pakistan, Pak making big statements of major project development, but even basic amenities are missing in its Airports...its a big shame!#FailedStatePakistan @amritabhinder pic.twitter.com/5yjnVZFthM

