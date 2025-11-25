ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ..! 50 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ.!

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೆಲೀನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ₹50 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪೀಟರ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ : ರಾಹುಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಳಿಕವೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೆಹಲಿಯಾತ್ರೆ: ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲು ಡಿಕೆ ಆಪ್ತರ ಪ್ರಯತ್ನ..!
ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆದಾಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ₹50 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹10 ಲಕ್ಷ ಜೀವನಾಂಶ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಂಜಾವಾಲಾ & ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೆಲೀನಾ ಪರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆರೋಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೀಟರ್ನ ಮುಂಗೋಪ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಚಟದಿಂದಾಗಿ ಸೆಲೀನಾ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಜೊತೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಸೆಲೀನಾ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.