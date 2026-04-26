  • ಭಾರತದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಘು ರೈ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಭಾರತದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಘು ರೈ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

Raghu Rai passes away: ಭಾರತೀಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆ ರಘು ರೈ (83) ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 26, 2026, 11:51 AM IST
  • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 1972ರಲ್ಲಿ 'ಪದ್ಮಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು.
  • 'ಆಫಿಷಿಯರ್ ಡೆಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಡೆಸ್ ಲೆಟ್ರೆಸ್' ಗೌರವಗಳೂ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ.
  • ಸುಮಾರು 56ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆ ರಘು ರೈ (83) ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಿಟಿಐಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸ್ವತಃ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೂ ಆಗಿರುವ ನಿತಿನ್ ರೈ, "ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು, ಆದರೆ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹರಡಿತು, ಅದೂ ಸಹ ಗುಣವಾಯಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವರ ಮೆದುಳಿಗೂ ಸಹ ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇದ್ದವು" ಎಂದು ನಿತಿನ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .

1942ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಘು ರೈ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. 1966ರಲ್ಲಿ 'ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಮನ್' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ನಂತರ 'ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಫೋಟೋಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಾರತದ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಇವರಾಗಿದ್ದರು.ರಘು ರೈ ಅವರು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

1971ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧ, 1984ರ ಭೋಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತದಂತಹ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು.ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ದಲೈ ಲಾಮಾ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಂತಹ ಮಹನೀಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟರು.

ಇವರ ಅಪ್ರತೀಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 1972ರಲ್ಲಿ 'ಪದ್ಮಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕದ 'ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಆಫಿಷಿಯರ್ ಡೆಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಡೆಸ್ ಲೆಟ್ರೆಸ್' ಗೌರವಗಳೂ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. ಸುಮಾರು 56ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಇವರು, ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ತಮ್ಮ 57ನೇ ಪುಸ್ತಕದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಲೋಧಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.
 

