ಜಗತ್ತಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ

Famous indian Rum: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಮದ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮಂತರು ಕುಡಿಯುವ ದುಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳವರೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಅಮಲೇರಿಸುವ ದುಬಾರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮದ್ಯಪ್ರೇಮಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಫೇಮಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತೀರಾ.. ಅದುವೇ ಓಲ್ಡ್ಮಂಕ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಮ್ ಎಂಬ ಪದ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್. ಈ ರಮ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಿಂದ ದಶಕಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇದರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳು 42.8% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಅನ್ನು 1954 ರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಮೀಕಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದು ಬಹುತೇಕ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಮ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಳಿದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಬಾರ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಅದರ ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ವೆನಿಲ್ಲಾ ಸುವಾಸನೆ, ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಳವಾದ ಸುವಾಸನೆ.
ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಬಾಟಲಿಗೆ ₹1,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, 180 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹355. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.