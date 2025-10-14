English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್...! ರಂಗೇರಿದ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ..!

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್...! ರಂಗೇರಿದ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ..!

ಬಿಹಾರದ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅವರನ್ನು ಬಿಹಾರದ ರಾಯಭಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 14, 2025, 07:14 PM IST
  • 243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ
  • ಮೊದಲ ಹಂತ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ
  • ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಮೈಥಿಲಿ, ಭೋಜ್‌ಪುರಿ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್...! ರಂಗೇರಿದ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ..!

ಪಾಟ್ನಾ: 

ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

25 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕಿ ಪಾಟ್ನಾದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಬನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆನಿಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.'ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ.ಈಗ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಹೇಳಿದರು. ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.

ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಏರಿದರು, ನಂತರ 2017 ರಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಬಿಹಾರದ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅವರನ್ನು ಬಿಹಾರದ ರಾಯಭಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೈಥಿಲಿ ಮತ್ತು ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಸಂಗೀತದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜರಿಂದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಮೈಥಿಲಿ, ಭೋಜ್‌ಪುರಿ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ... ಅಪಾರ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಮಯ ದೂರವಿಲ್ಲ!

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ:

243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಅದೇ ದಿನ, ಮುಂಬರುವ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ 71 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಾರಾಪುರ ಮತ್ತು ಲಖಿಸರಾಯ್ ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂಕಿಪುರದಿಂದ ಮತ್ತು ರೇಣು ದೇವಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಯಾದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಸಿವಾನ್ ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

 

