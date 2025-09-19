ಭಾರತದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ರೈತನೂ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ..! ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದೇ ಕೊಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

millionaires, Farmers Earning crores: ಕೃಷಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಗರಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಕಾವಲುಗಾರರು ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುವವರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ರೈತರೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 300 ಕುಟುಂಬಗಳು ಆ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ.
ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆವಾಂಚೇರಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 300 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಲೆವಾಂಚೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹೊಲಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, 5 ಟನ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಬರಿ ಮಲೆಯ 4 ಕಿಲೋ ಚಿನ್ನ ನಾಪತ್ತೆ ? ಮೂರು ವಾರದೊಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
1996 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ರೈತ ಸಂಘವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸಂಘವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಬೆಳೆ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳೆ ಕಳುಹಿಸುವವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ರೈತರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಭೂಹೀನ ರೈತರು ಇತರರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ರೈತರು. ಯುವಕರು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 52 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದರೆ, ರೈತರ ಆದಾಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.