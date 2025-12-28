ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯ..! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ..

General knowledge : ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ನೈಜ GDP 145.35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ (FY20) 187.97 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ (FY25) ಶೇ. 29 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 10 ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು RBI ದತ್ತಾಂಶವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 45 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಶೇ. 45 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2020 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಅಸ್ಸಾಂನ ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ (ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ) 2025 ರಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು : ರಾಜ್ಯದ GSDP 12.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 17.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಬಲವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 36% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ GSDP 11.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 15.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 35% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅದರ GSDP 11.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 15.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಶೇ. 34 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 6.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 9.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಎರಡೂ ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಬಿಹಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು 4.0 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 5.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಕೃಷಿ, ಬಂದರುಗಳು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 6.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 8.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ.