English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯ..! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ..

ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯ..! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ..

Fastest Growing State : ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2019-20 ಮತ್ತು 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 28, 2025, 08:33 PM IST
    • ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
    • ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ.
    • ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

Trending Photos

12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ..
camera icon13
Gajakesari Yoga 2026
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ..
ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್..!‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯೋದ್ಯಾರು?
camera icon6
Bigg Boss Kannada double elimination
ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್..!‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯೋದ್ಯಾರು?
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ! ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ʻಈʼ ಎಲೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಕೇಶ..
camera icon9
6 Amazing White Hair Tips
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ! ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ʻಈʼ ಎಲೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಕೇಶ..
15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು.. ಆಂಗ್ಲರು ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
camera icon5
15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು.. ಆಂಗ್ಲರು ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯ..! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ..

General knowledge : ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ನೈಜ GDP 145.35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ (FY20) 187.97 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ (FY25) ಶೇ. 29 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 10 ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು RBI ದತ್ತಾಂಶವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 45 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಶೇ. 45 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2020 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಅಸ್ಸಾಂನ ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿ (ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ) 2025 ರಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: NCERT ಶೈಕ್ಷಣಿಕೇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. SSLC‌, PUC ಸೇರಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ!

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು : ರಾಜ್ಯದ GSDP 12.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 17.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಬಲವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 36% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ GSDP 11.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 15.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 35% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅದರ GSDP 11.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 15.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಶೇ. 34 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 6.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 9.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು

ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಎರಡೂ ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಬಿಹಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು 4.0 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 5.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಕೃಷಿ, ಬಂದರುಗಳು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 6.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 8.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

GKKnowledgeGDP GrowthEconomy GrowthRBI Report

Trending News