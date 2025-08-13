ನೀಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸನ್ನದ್ದಳಾಗಿದ್ದ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೇ ಹತ್ಯೆಗೈದ ತಂದೆ..!

ಒಂದೆಡೆ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿಯಾನವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂಡೆಗೆ ಪುತ್ರಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತೀರ್ಣಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯೇ ಮಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ನೀಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರವೇ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಬನಸ್ಕಾಂತ ನಿವಾಸಿಯಾದ 18 ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚೌಧರಿ ನೀಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 478 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಅವಳು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವಳ ರೈತ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜೂನ್ 25, 2025 ರಂದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬೆರೆಸಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ದುಪಟ್ಟಾದಿಂದ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಿಕಾಳ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶಿವರಾಮ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾಳಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದರು.ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಶಿವರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಮೃತರ ತಂದೆ ಸೆಂಧಾ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ.ಚಂದ್ರಿಕಾಳ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶಿವರಾಮ್ ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು.ಹಾಗಾಗಿ ತದನಂತರ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರ ಫೋನ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾಳ ಸ್ನೇಹಿತ ಹರೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹರೀಶ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇದು ಅವರ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಆತುರದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶವವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿದರು. ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಮೊದಲು, 'ಹಾಲು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹರೀಶ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕೇವಲ 2 ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಸಹ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹರೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 'ಅವಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು.' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.