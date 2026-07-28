/ಅಪ್ಪಾ ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ..? ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯ!

Andhra Pradesh Crime News: ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಡುವಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಿ, ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಅದೇ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 8 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರವಳಿಕ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಆದ್ಯಾ (10) ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀತ್ (8) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಖಕರವಾಗಿದ್ದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ, ನಂತರ ಪತಿಯ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಬಳಿಕವೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ!
ಪತಿಯ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಪ್ರವಳಿಕ ಒಂಗೋಲ್ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಂಪತಿಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಳಿಕ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಒಂಗೋಲ್ನ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ
ಜುಲೈ 18ರಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರವಳಿಕ ಪತಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಇದೇ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಳಿಕ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮನನೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ ಆರೋಪ
ಜುಲೈ 19ರಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಂಪು ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಅದೇ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸದನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಳಿಕ ಅವರ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ತಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನ ಒಂಗೋಲ್ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿ ಸಾವು
ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಎಗ್ಮೋರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಆದ್ಯಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ 8 ವರ್ಷದ ಸುಪ್ರೀತ್ ಇನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆತನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಇತ್ತ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಒಂಗೋಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪುತ್ರಿಯ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ಘಟನೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಮಾನಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಘೋರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ದಂಪತಿ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಮಾಯಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.