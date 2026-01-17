ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂಲದ ಉಗ್ರರರಿಂದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಭೀತಿ, ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಕ್ರಮೇಣ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಜಾಲಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ:
ಇದೆ ವೇಳೆ ಉತ್ತರ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಉತ್ತರ ದೆಹಲಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಣಕು ಕವಾಯತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ, ಐಎಸ್ಬಿಟಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್, ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್, ಖಾರಿ ಬಾವೋಲಿ, ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಕವಾಯತಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.