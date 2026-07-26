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Corona Virus: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ಭೀತಿ; 10 ಹೊಸ ಸೋಂಕು ದೃಢ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Andhra Pradesh: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕೊರೊನಾ (Corona) ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾಡಿದ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 26, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:32 PM IST
Corona Virus: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ಭೀತಿ; 10 ಹೊಸ ಸೋಂಕು ದೃಢ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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