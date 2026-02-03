English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • School holidays: ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

School holidays: ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

School holidays: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಿಂಗಳು, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವು ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದಿನ ರಜೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 3, 2026, 09:39 AM IST
  • 50 ದಿನ ಶಾಲೆ, ಆಫೀಸ್‌ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ
  • ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ರಜೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Trending Photos

ನಟನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದನ್ನೇ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ತಾರೆ?
camera icon6
Nayanthara
ನಟನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದನ್ನೇ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ತಾರೆ?
32 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ.. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಜೀವ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
CJ Roy Movies produced by CJ Roy
32 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ.. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಜೀವ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ನವಪಂಚಮ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅದೃಷ್ಟ! ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon8
Guru Shukra Yuti 2026 Effects
ನವಪಂಚಮ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅದೃಷ್ಟ! ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ..
8,000 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ!ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ..!
camera icon6
Gold rate
8,000 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ!ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ..!
School holidays: ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

School holidays: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಿಂಗಳು. ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ತರಗತಿಗಳು, ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಪೂರ್ವ-ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರಜಾದಿನಗಳಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್‌​ಬಾಸ್​​​ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ..ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಏನದು?

ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಚಳಿಗಾಲದ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಸಂತ ರವಿದಾಸ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 1,2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇದು ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರುವುದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ರಜೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬವಾದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರುವುದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಲೋಸರ್, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ರಜಾದಿನವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ..ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2026 ರಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮರಾಠಾ ರಾಜನನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ದಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು! ಊಹಿಸೋಕು ಆಗದ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದೆ!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

FEBRUARYSchool Holidayschool holidaysFebruary 2026 School Holidays List: Check Exact Dates Of School Closuresರಜೆದಿನ

Trending News