School holidays: ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

School holidays: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಿಂಗಳು. ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ತರಗತಿಗಳು, ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಪೂರ್ವ-ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರಜಾದಿನಗಳಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಚಳಿಗಾಲದ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಂತ ರವಿದಾಸ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 1,2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇದು ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರುವುದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ರಜೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬವಾದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರುವುದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಲೋಸರ್, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ರಜಾದಿನವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ..ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2026 ರಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮರಾಠಾ ರಾಜನನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ದಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
