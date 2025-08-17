ಎರಡು ಹಂತದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ) ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಎರಡು ಹಂತದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಆಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ಭಾರವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ಗುಂಪು ಸಚಿವರ (GoM) ಸಮಿತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ:
-ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು: ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು.
-ದರ ತಾರ್ಕಿಕಗೊಳಿಕೆ: ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಹಂತದ ದರ ವ್ಯವರೆಗೆ ತರುವುದು.
-ಜೀವನ ಸುಗಮಗೊಳಿಕೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದು.
ಎರಡು ಹಂತದ ದರ ರಚನೆಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಿಎಸ್ಟಿಯು 5%, 12%, 18% ಮತ್ತು 28% ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ದರ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ದರ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ದರ ಎಂಬ ಎರಡು ಹಂತದ ರಚನೆಗೆ ತರಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ:
5% ಮತ್ತು 18% ದರಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 5% ದರ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 18% ದರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
ವಿಶೇಷ 40% ದರ: ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೆಡುಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಂಬಾಕು) 40% ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ತಂಬಾಕಿನ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಭಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 88% ರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು.
ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಪರಿಣಾಮ
ಪ್ರಸ್ತುತ 12% ದರದಲ್ಲಿರುವ 99% ವಸ್ತುಗಳು 5% ದರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
28% ದರದಲ್ಲಿರುವ 90% ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು 18% ದರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲಿವೆ.
ಕೇವಲ ಏಳು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 40% ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಲಾಭಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಜನರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದೆ.ಜಿಎಸ್ಟಿಯು ಜುಲೈ 1, 2017 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.