ಬುದ್ದಿಗೊಂದು ಗುದ್ದು : ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ 8 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ನೀವೇ ಬುದ್ದಿವಂತರು !

ಈ ಎರಡೂ ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೂಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ  ಇಲ್ಲಿ 8 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 8, 2025, 01:36 PM IST
  • ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ 8 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ
  • ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಬುದ್ದಿಗೊಂದು ಗುದ್ದು : ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ 8 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ನೀವೇ ಬುದ್ದಿವಂತರು !

ನೀವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ನಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ ಈ ಲೇಖನವೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು.  ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.  ಈ ಎರಡೂ ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೂಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ  ಇಲ್ಲಿ 8 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಎಂಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 

ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

ನೀವು 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಒಳಗೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ 8 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು 8  ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. 

ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ : 
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಬೋರ್ಡ್. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರವಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಆಕಾರಗಳಿವೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಆಕಾರಗಳಿವೆ.  ನಾಲ್ಕನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವ ಮರ. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮರದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದರ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.

ಐದನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ.  ಏಳನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲ. ಎಂಟನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪೆನ್ನು.   

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

