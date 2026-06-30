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Fire Accident: ಬಂಗಾಳ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್‌ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ; 20 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹಲ್ದಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಾಫ್ತಾ (ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನ) ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 30, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:37 AM IST
Fire Accident: ಬಂಗಾಳ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್‌ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ; 20 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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