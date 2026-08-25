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ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ  ಸ್ಟೇಷನರಿ ಗೋಡೌನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮ, ಕೆಲಗಾರರ ಗತಿ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಬಾಬುಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಗೋಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಒಳಗಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ 4 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಬೆಂಕಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

Published: Aug 25, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:05 PM IST
ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ  ಸ್ಟೇಷನರಿ ಗೋಡೌನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮ, ಕೆಲಗಾರರ ಗತಿ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

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