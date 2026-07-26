ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದ ಹೊರವಲಯ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಚಂದಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಸ್ಸುಗಳು ಆಹುತಿಯಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಂಪೈರ್ ಟ್ರಾವಲ್ಸ್ ಗೆ ಸೇರಿದ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂಬದಿ ಟೈರ್ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಎರಚಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಂಪೈರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಬಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ YAS ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಹರಿಣಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಸ್ಸಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ಆರು ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸೇಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ಸು ಆನ್ ಆದರೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸದೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಕೀ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ ಆಗಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ನಾಲ್ಕು ಬಸ್ಸುಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೈರ್ಗಳು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಐದಾರು ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದು, ಯಾರೋಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕು ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾ೬ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಇದ್ದು, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಏನೂ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಿದೆ.