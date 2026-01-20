English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು? ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ?

Jan 20, 2026, 10:31 AM IST
First District of India: ಭಾರತದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಜಿಲ್ಲೆ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ಣಿಯಾ (Purnia) ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದ್ಧತಿಯು ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿಂದೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 1770 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಯಾವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಯಿತು.

ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಮೊಘಲರ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಗಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 1765 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಇದರ ಮಹತ್ವ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 10 ಫೆಬ್ರವರಿ 1770 ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಚಾಯ್ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?..ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಹಾ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಗೊತ್ತಾ?

ಇಂದು ಭಾರತವು 28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 8 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 800 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಬಿಹಾರದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಆಫರ್‌ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಕೇವಲ ಬಿಹಾರದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ. ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
 

