ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 99% ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ!

first district of Karnataka : ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಸರಳ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. “ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆ” ಎಂಬುದು ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
1956ರ ಏಕೀಕರಣದ ವೇಳೆ
ನವೆಂಬರ್ 1, 1956 ರಂದು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ (ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ) ರಚನೆಯಾದಾಗ ಒಟ್ಟು 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಈ 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೇ ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ “ಆರಂಭಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಹಳೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ (Ballari) ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 1800ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪಡೆದು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಹಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಭಜನೆ
ಇತಿಹಾಸ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ‘ಕೆನರಾ’ (Kanara) ಎಂಬ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಡಳಿತ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 1956ರ ಏಕೀಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಆ ವೇಳೆ ಇದ್ದ 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳೇ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಅದರಂತೆ, “ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆ” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.