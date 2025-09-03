English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದೂರ ಹಾರುತ್ತದೆ ಈ ಮೀನು, ಅದು ಕೂಡಾ ಶರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ! ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಮೀನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 3, 2025, 07:14 PM IST
  • ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಪಂಚವು ಅನೇಕ ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
  • ಹಾರುವ ಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು.
  • ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಮೀನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

Trending Photos

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ತರಕಾರಿ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ತರಕಾರಿ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ
ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌..! ನೋಡಬಾರದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಂಕರ್‌
camera icon7
Ariyana Glory
ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌..! ನೋಡಬಾರದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಂಕರ್‌
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟು.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..
camera icon6
Gold price today
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟು.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..
ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
camera icon5
shukra nakshatra parivartan
ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದೂರ ಹಾರುತ್ತದೆ ಈ ಮೀನು, ಅದು ಕೂಡಾ ಶರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ! ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಪಂಚವು ಅನೇಕ ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರುವ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ನೀವು ಹಾರುವ ಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು.  ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಮೀನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬ ಈ ಹಾರುವ ಮೀನಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಮೀನು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? :
ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಮೀನು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮೀನಿನ ಜೊತೆಗೆ, ದೋಣಿಯೂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ದೋಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಹಾರುವ ಮೀನನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿಎಂ ಮೋದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೇವಲ 2 ಭಾಷೆ.. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಈ ಮೀನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ಮೀನು ಪಕ್ಷಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಈಗ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಯಾವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? : 
ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @drsaleemupsc ಎಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಿಂದ Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . ಇದುವರೆಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೊಗೆ 1.4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 61 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಸಿದ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ಕೊಂದು, ಶವದ ಪಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ : 
ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಜನರು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ಇಡೀ ರಹಸ್ಯವು ಸಮುದ್ರದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ಒಂದು ಮೀನು ನೀರಿನ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲದು" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

 (ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Flying FishFish FlyingFlying Fish VideoFish Video

Trending News