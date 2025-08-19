English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ನಡುವೆ ನೀಲಿ ಫಲಕ..!!! ಏನಿದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ?

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ 28 ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ 15 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಫಲಕಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 19, 2025, 06:03 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.
  • 28 ಫಲಕಗಳಿಂದ 15 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ.
  • ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ನಡುವೆ ನೀಲಿ ಫಲಕ..!!! ಏನಿದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿವೆ. ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 15 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಪೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ರೈಲ್ವೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಭಾರತದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಕನಸಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಸೌರ ಫಲಕ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾದರಿಗಳ ಮತ್ತು ತಯಾರಕರ ಪಟ್ಟಿ (ALMM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 100 ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ ಫಲಕ ತಯಾರಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸೌರ ಇಂಧನ ತಯಾರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯ ಕಡೆಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, 2014ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.3 ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೌರ ಫಲಕ ತಯಾರಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಈಗ 100 ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಏರಿರುವುದು ದೇಶದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ PLI ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎರಡೂ ಸಾಧನೆಗಳು ಭಾರತದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ. ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ನವೀನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸೌರ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ದೇಶದ ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿದೆ.

