Rajiv Ghai on Operation Sindoor: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಸೂಕ್ತ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನದ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಲವಾರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹರಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ (ಪಿಒಕೆ) ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತಾನು ಹೇಳಿದ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹರಡಿದ ವಿವಿಧ ಸುಳ್ಳುಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಎಂಒ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜೀವ್ ಘಾಯ್, "ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ, ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುರಾವೆ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕನ್ನು ನೀಡಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜೀವ್ ಘಾಯ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು 11 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಾಯುನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು 9 ಪ್ರಮುಖ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು.
ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಎಂಒ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜೀವ್ ಘಾಯ್ ಅವರು, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಎರಡು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ-ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಮ್ಯತೆ ಸೇರಿವೆ.