75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ: ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಹಲವು ಮೊದಲುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ

Happy Birhtday Dr. Subhash Chandra: ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜನ್ಮದಿನ: ಜೀ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 30, 1950ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ (ಈಗ ಹರಿಯಾಣ) ಆಡಂಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು 1992ರಲ್ಲಿ ಜೀ ಟಿವಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಹಲವಾರು ಗೌರವ ಪದವಿಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಗೌರವಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2004ರಲ್ಲಿ FICCI ಅವರನ್ನು 'ವರ್ಷದ ಜಾಗತಿಕ ಮನರಂಜನಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ' (Global Indian Entertainment Personality of the Year) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿತು. 1999ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು 'ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿ' (Businessman of the Year) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ & ಯಂಗ್ ಅವರಿಗೆ 'ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿ' (Entrepreneur of the Year) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಅವರಿಗೆ 'ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮ ಸಿಇಒ' (Enterprise CEO of the Year) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಕಷ್ಟಗಳು...
ಜೀ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ತಾವು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ʼನಾನು 1983ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿ ಅನೇಕರು ನಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಜುಗರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತುʼ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೊದಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಿಕರ್ತರಾದ ಈ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ...