ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏರ್‌ಲೈನ್‌ ಆಗಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು? ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಕಥೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 6, 2025, 03:13 PM IST
  • ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯಪ್ರಜ್ನೆಯ, ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಏರ್‌ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಗೋ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ.

Indigo Airlines owner

r : ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏರ್‌ಲೈನ್ ಇಂಡಿಗೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ನಡುವೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿತು — ಇಂಡಿಗೋ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು? ಈ ಕಂಪನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಯಾರು?

ಇಂಡಿಗೋ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ. ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಈ ಉದ್ಯಮಿ, ದೇಶದ ವೈಮಾನಿಕ ವಲಯದ ಮುಖವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೆನಡಾದ ವಾಟರ್‌ಲೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾಟಿಯಾ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

ಇವರ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $3.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಜಿಗಿತದಿಂದ ಅವರ ಆಸ್ತಿ $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಇಂಡಿಗೋ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದ ಕಂಪನಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು! ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಅನೇಕರು ನಂಬುವಂತೆ ಇಂಡಿಗೋ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡು, ಗಂಗ್ವಾಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ರಾಕೇಶ್ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ, ವಾರ್ಟನ್ ಶಾಲೆಯ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ಬೋಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೂ, ಇಂಡಿಗೋ ಯಶಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಕಂಪನಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, 137ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯಪ್ರಜ್ನೆಯ, ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಏರ್‌ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಗೋ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ

 

