ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ಖಜುರಾಹೊ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಸಹರಾನ್ಪುರ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಫಿರೋಜ್ಪುರ ಮತ್ತು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಚಲಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ (ಪಿಎಂಒ) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬನಾರಸ್-ಖಜುರಾಹೊ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಾರ್ಗ:
ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಖಜುರಾಹೊಗೆ ಹೋಗುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಮಾರ್ಗವು ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಛೋಕಿ, ಚಿತ್ರಕೂಟಧಾಮ, ಬಂದಾ ಮತ್ತು ಮಹೋಬಾ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಇದು ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:05 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:25 ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಕ್ಕೆ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:05 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಛೋಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:10 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:10 ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕೂಟಧಾಮ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:13 ಕ್ಕೆ ಬಂದಾ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಮಹೋಬಾದಲ್ಲಿ ಆಗಮನದ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:13 ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:15. ಖಜುರಾಹೊದಲ್ಲಿ ಆಗಮನದ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:25. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಾರಣಾಸಿ-ಖಜುರಾಹೊ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ವಾರಣಾಸಿ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್, ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮತ್ತು ಖಜುರಾಹೊದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾದ ಖಜುರಾಹೊಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವೇಗದ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಿರೋಜ್ಪುರ-ದೆಹಲಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಪಂಜಾಬ್ನ ಫಿರೋಜ್ಪುರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಹಳೆ ದೆಹಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26462/26461, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:05 ಕ್ಕೆ ಫಿರೋಜ್ಪುರ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:43 ಕ್ಕೆ ಫರೀದ್ಕೋಟ್ ತಲುಪಿ 8:45 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಕ್ಕೆ ಬಟಿಂಡಾ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ 9:35 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:43 ಕ್ಕೆ ಧುರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ 10:45 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:25 ಕ್ಕೆ ಪಟಿಯಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ 11:27 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:18 ಕ್ಕೆ ಅಂಬಾಲಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ 12:20 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:48 ಕ್ಕೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ 12:50 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:25 ಕ್ಕೆ ಪಾಣಿಪತ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ 1:27 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ರೈಲು 15:05 ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಫಿರೋಜ್ಪುರ-ದೆಹಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ರೈಲು ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಫಿರೋಜ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ನೋ-ಸಹಾರನ್ಪುರ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಾರ್ಗ:
ಲಕ್ನೋ-ಸಹಾರನ್ಪುರ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೀತಾಪುರ, ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ, ಬರೇಲಿ, ಮೊರಾದಾಬಾದ್, ನಜೀಬಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರೂರ್ಕಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಸಹರಾನ್ಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:05 ಕ್ಕೆ ಲಕ್ನೋದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45 ಕ್ಕೆ ರೂರ್ಕಿ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:47 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಕ್ಕೆ ಸಹರಾನ್ಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ. ಲಕ್ನೋ-ಸಹಾರನ್ಪುರ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 7 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಲಕ್ನೋ, ಸೀತಾಪುರ, ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ, ಬರೇಲಿ, ಮೊರಾದಾಬಾದ್, ಬಿಜ್ನೋರ್ ಮತ್ತು ಸಹರಾನ್ಪುರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು ರೂರ್ಕಿ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾದ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರ್ನಾಕುಲಂ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್:
ಅದೇ ದಿನ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರ್ನಾಕುಲಂ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗೆ ಸಹ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ರೈಲು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು 8 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಾರ್ಗವು ತ್ರಿಶೂರ್, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ತಿರುಪುರ್, ಈರೋಡ್, ಸೇಲಂ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.