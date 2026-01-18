English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಪುರುಷರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಬಸ್‌‍ ಭಾಗ್ಯ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್?!‌

ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಪುರುಷರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಬಸ್‌‍ ಭಾಗ್ಯ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್?!‌

free bus for men: ಬೆಂಕಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆದಂತೆ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭರವಸೆ.. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 18, 2026, 02:30 PM IST
  • ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ
  • ಈ ಭರವಸೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ! ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋಕೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..
camera icon8
post office time deposit scheme
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ! ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋಕೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಟ್ರೋಫಿ ಸಖತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್..ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Biggboss kannada12
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಟ್ರೋಫಿ ಸಖತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್..ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಕಿಚ್ಚನ ಎದುರು ಗೇಮ್‌ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟರ್ಜಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಧ್ರುವಂತ್‌
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಕಿಚ್ಚನ ಎದುರು ಗೇಮ್‌ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟರ್ಜಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಧ್ರುವಂತ್‌
BBK 12 : 37 ಕೋಟಿ ಮತ ಪಡೆದು NO.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon5
Kannada Bigg Boss voting record
BBK 12 : 37 ಕೋಟಿ ಮತ ಪಡೆದು NO.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಪುರುಷರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಬಸ್‌‍ ಭಾಗ್ಯ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್?!‌

Free Bus: ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಭರವಸೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಊಹಿಸಲಾಗದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿದೆಯೇ? ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂಬ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, 5 ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ಸುಗಳು. ಈಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಪುರುಷರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ತಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಗರ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುರುಷರಿಂದಲೂ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಪುರುಷರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಈ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಅಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-BBK 12: ಗಿಲ್ಲಿ-ಅಶ್ವಿನಿ ಅಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್‌...! ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಕಪ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ..  

ಪುರುಷರಿಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್.. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?.. ಏಕೆಂದರೆ.. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯೋಜನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುರುಷರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ.. ಇನ್ನೂ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪುರುಷರ ಆಸೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ನಂತರ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-BBK 12: ಗಿಲ್ಲಿ-ಅಶ್ವಿನಿ ಅಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್‌...! ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಕಪ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ..  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

free bus journey for menaiadmk manifestoTamilnadu Newstelugu newsAndhra Pradesh

Trending News