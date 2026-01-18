ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಪುರುಷರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಬಸ್‌‍ ಭಾಗ್ಯ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್?!‌

Free Bus: ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಭರವಸೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಊಹಿಸಲಾಗದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿದೆಯೇ? ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂಬ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, 5 ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ಸುಗಳು. ಈಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಪುರುಷರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ತಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಗರ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುರುಷರಿಂದಲೂ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಪುರುಷರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಉಚಿತ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಈ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಅಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪುರುಷರಿಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್.. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?.. ಏಕೆಂದರೆ.. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯೋಜನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುರುಷರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ.. ಇನ್ನೂ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪುರುಷರ ಆಸೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ನಂತರ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
