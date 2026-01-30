Free bus: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಪುರುಷರಿಗೂ ಬಂತು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ

Free bus:ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಯಾಣ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುರುಷರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೈರಾಣಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೇ ಉಚಿತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..ನಮಗೂ ನೀಡಿ ಅಂತಾ ಪುರುಷರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಮಹಿಳೆಯನರೇ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ..ಪುರುಷರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಾರೀ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗುವವರು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೇ ಸೀಟ್ ಬೇಕು..ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವವರು ನಮಗೆ ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.. ಆದ್ರೀಗ ಪುರುಷರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಕುಂಭಮೇಳ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೇದಾರಂ ಮಹಾ ಜಾತ್ರಾವನ್ನು ಮುಲುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಡ್ವಾಯಿ ಮಂಡಲದ ಮೇದಾರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಮಹಾ ಜಾತ್ರಾವು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇದಾರಂ ಮಹಾ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಟಿಸಿ 4,000 ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಮೇದಾರಂ ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಜಿಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮೇದಾರಂ ಮಹಾ ಜಾತ್ರಾಕ್ಕೆ 4,000 ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ವೆಲುಗು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರವರೆಗೆ ಮೇದಾರಂ ಮಹಾಜಾತರವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೇದಾರಂ ಜಾತ್ರಾಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮೇದಾರಂನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇದಾರಂಗೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮುಲುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಸ್ರಾದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಟಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವು ಈ ಬಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ. ಮೇದಾರಂ ಮಹಾ ಜಾತ್ರಾದ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ರಾದಿಂದ ಮೇದಾರಂಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಚಿಂತಲ್ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಮೇದಾರಂ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 20 ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಮೇದಾರಂ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ವಿಜಯಬಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರ್ಟಿಸಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
