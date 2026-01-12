ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 11-12ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯ

SWAYAM portal : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಸ್ವಯಂ' ಶಿಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬೃಹತ್ ಮುಕ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು (MOOCs) ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ "ಸ್ವಯಂ" ಶಿಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.. ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೇಗೆ.. ಅರ್ಹತೆ ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೀತ ಗಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನವರಿ 15 ವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ..!
ಯಾರು ಸೇರಬಹುದು?
11 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಸೇರಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026.
ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿ: ಒಟ್ಟು 24 ವಾರಗಳು. ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 6, 2026 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಇದು ವೀಡಿಯೊ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಮೀಸಲಾದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನೋಂದಣಿ ಹೇಗೆ? : ಈ ಉಚಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು
ವೆಬ್ಸೈಟ್: ಮೊದಲು, swayam.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ 'ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ'.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದು?
ವೀಡಿಯೊಗಳು: ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ಕೋರ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.