ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟು 8,458 ಬಸ್‌ಗಳು ಸಿದ್ಧ!!

ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 10, 2025, 09:17 AM IST
  • ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹1,942 ಕೋಟಿ, ಮಾಸಿಕ ಸುಮಾರು ₹162 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಲಿದೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 'ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ' (ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ

Free bus travel scheme for women: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಟಿಡಿಪಿ ನೀಡಿದ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಭರವಸೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾದ ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 74 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11,449 ಬಸ್‌ಗಳಿವೆ. ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ವಿಧದ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ  ಸುಮಾರು 8,458 ಬಸ್‌ಗಳಿವೆ. 

ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಆದೇಶಗಳು ಯಾವ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ & ಯಾವುದನ್ನು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಹಾರ...! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್

ಈ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ

ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಡೇರು ಮತ್ತು ನಂದ್ಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಘಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮತ್ತು ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಾನ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದರೂ, ಆರ್‌ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಾಲಕರ (ಆನ್-ಕಾಲ್ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆನ್-ಕಾಲ್ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಡಿಪೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಓಡಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಡಿಪೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವು ಮುಂಗಸಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಗುಸಿ ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮುಂಗುಸಿಗಳೇಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ..!

ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.33ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.67ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಆರ್‌ಟಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 288 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,453 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್‌ಟಿಸಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 162 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,942 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

free bus travel scheme for womenAP free bus travel schemefree bus travel scheme in APcm chandrababustree shakti

