ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವೀಸಾ  ಫ್ರೀ, ವಸತಿ- ಆಹಾರ  ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಯಾವ ದೇಶ ಗೊತ್ತಾ?

Travel tips : ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ವೀಸಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ, ದಣಿದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಲ್ಲ. ನೇರ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ತಾಣಗಳಿವೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತದಿಂದ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮನಿಲಾಗೆ ನೇರ ವಿಮಾನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿಂಗಾಪುರ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಅಥವಾ ಕೌಲಾಲಂಪುರದಂತಹ ನಗರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮನಿಲಾಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ತಡೆರಹಿತ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿ, ಹಣ ಉಳಿಸಿ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮಾನಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳು - ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ವಿಲ್ಸನ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ 14 ದಿನಗಳ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಸುಂದರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬಯಸದವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ..ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
ನೀವು ಮನಿಲಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೂವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಡೀ ಪ್ರವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮನಿಲಾಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹45,000. ವಸತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಕರೆನ್ಸಿ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫಿಲಿಪೈನ್ ಪೆಸೊ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.60, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಇತಿಹಾಸ, ಸಮುದ್ರ, ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೊಸ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ತಾಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು.