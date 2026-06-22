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Free Food: ಇನ್ಮುಂದೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಉಚಿತ ಊಟ! ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

Vande Bharat Express: ದೇಶದ ಆಧುನಿಕ ರೈಲ್ವೇ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ (Vande Bharat Express) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ರೈಲ್ವೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲುಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 22, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:03 PM IST
Free Food: ಇನ್ಮುಂದೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಉಚಿತ ಊಟ! ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

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Prajwal B

Prajwal B

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