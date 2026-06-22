Vande Bharat Express: ದೇಶದ ಆಧುನಿಕ ರೈಲ್ವೇ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (Vande Bharat Express) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ರೈಲ್ವೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ (IRCTC) ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟವನ್ನು (Free Food) ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಳಂಬವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಎರಡು ಗಂಟೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಊಟ ಫ್ರೀ!
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಪ್ರಕಾರ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸದೆಯೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಊಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಮೂಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಲಭ್ಯವಿರದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಊಟವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ರೈಲಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯ
ಇನ್ನು ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಊಟದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಉಚಿತ ಊಟವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಈಗ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಂತೆಯೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು IRCTC ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ವೇಗದ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.