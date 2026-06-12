ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು) ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಡೀಸೆಲ್ ಲಭ್ಯ
ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಿಂದ 200 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 200 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರಿ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವವರ ಮೇಲೆ ಇದು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಂಪ್ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗೆ ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ಬದಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಹಕ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನೇ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 'ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು 750 RPM ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳಾದ ಕಾರು, ಬಸ್, ಟ್ರಕ್, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಆಫ್-ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪಕರಣಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಇಡೀ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ (90 ದಿನಗಳು) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಹೊಸ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.