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Metro New Rules: ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಡು, ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ 2500 ದಂಡ! ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

Metro Rules: ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ, ರೀಲ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CMRL) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 15, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:18 PM IST
Metro New Rules: ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಡು, ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ 2500 ದಂಡ! ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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