Metro New Rules: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಗತ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ (Metro) ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಬಂಧಧಿತ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ (Metro Rules) ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CMRL) ಮಹತ್ವದ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿ
ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ, ರೀಲ್ಸ್, ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CMRL) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 2,500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಒಳಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
CMRL ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ CMRL ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ" ಎಂದು ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 19, 2026 ರ ತನ್ನ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MoHUA) ಜನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ (ನಿಬಂಧನೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2026 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 59 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೇಸ್ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 2002 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 59 ರ ಪ್ರಕಾರ , ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯವು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕೂಡಾ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
"ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoHUA) 19.06.2026 ರ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 59 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ (ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವಂತಹ) ದಂಡವನ್ನು ಹಿಂದಿನ 500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 2,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಳು ಮೆಟ್ರೋ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ" ಎಂದು CMRL ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.