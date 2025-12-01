ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕುಳ್ಳ ಡಾಕ್ಟರ್‌, ಕೇವಲ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ.. ಭಾರತದ ಈ ವೈದ್ಯನ ಕೀರ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು..!

ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ವೈದ್ಯ ಪದವಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ನಮ್ಮ ಕೈಗೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಮೂರಡಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ವೃತ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಭಾವನಗರದ ವೈದ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಬಾರೈಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ನನಸಾಯಿತಾದರೂ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಗಣೇಶ್ ಬಾರೈಯಾ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೇವಲ 20 ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಇದ್ದು ಶೇಕಡಾ 72 ರಷ್ಟು ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಗಣೇಶ್ ಇರೋದು ಹೀಗೆ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಚಾಣಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಲಾಜಾದ ನೀಲಕಂಠ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯನಾಗುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ (ಎಂಸಿಐ) ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕೃತ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಧೃತಿಗೆಡದ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದೆಮೆ ಹೂಡಿದರು. ಇವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು. ಎಂಸಿಐ ಪರವಾಗಿಯೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.
ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಕುಗ್ಗದ ಗಣೇಶ್, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮೂರಡಿ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎಂಸಿಐ ವೈದ್ಯ ಸೀಟು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಪೆಚ್ಚಾದ ಎಂಸಿಐ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಸೀಟು ನೀಡಿತು.
ಈಗ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ
2018 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಸಿಐ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಡವಾಗಿ ಅಂದರೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಸೀಟು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಈಗ ಅವರು ವೈದ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದಿಂದ, ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಛಲವೊಂದು ಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಮೂರಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವೈದ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಬರೈಯಾ ಅವರು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಎತ್ತರ ನೋಡಿ ಜನ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೂ, ಈಗ ನಾನು ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಗಳು ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನಂತರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.